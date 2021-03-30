Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями

Армянская сторона во вторник опубликовала новый список военнослужащих, погибших в боевых действиях в зоне карабахского конфликта осенью минувшего года.

В список включены имена еще 78 военных.

Общее количество внесенных в список погибших военнослужащих, по данным на 30 марта, составляет 2730.