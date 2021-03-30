Генсек ОПЕК призвал ОПЕК+ к осторожности, несмотря на положительные изменения на нефтяном рынке

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо призвал страны ОПЕК+ к осторожности, несмотря на положительные изменения на нефтяном рынке, говорится в сообщении картеля по итогам заседания технического мониторингового комитета (JTC).

Баркиндо подчеркнул, что несмотря на то, что в прошлом месяце произошло много положительных событий, он также содержал напоминания о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь заявил, что перспективы глобального экономического роста на 2021 год улучшились. В последнем мартовском ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти прогнозируется рост на 5,1% в 2021 году, в то время как мировой спрос на нефть, по оценкам, вырастет на 5,9 млн б/с.