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ТЭК 30.03.2021 16:47

Генсек ОПЕК призвал ОПЕК+ к осторожности, несмотря на положительные изменения на нефтяном рынке

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо призвал страны ОПЕК+ к осторожности, несмотря на положительные изменения на нефтяном рынке, говорится в сообщении картеля по итогам заседания технического мониторингового комитета (JTC).

Баркиндо подчеркнул, что несмотря на то, что в прошлом месяце произошло много положительных событий, он также содержал напоминания о сохраняющейся неопределенности и нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

Генеральный секретарь заявил, что перспективы глобального экономического роста на 2021 год улучшились. В последнем мартовском ежемесячном отчете ОПЕК по рынку нефти прогнозируется рост на 5,1% в 2021 году, в то время как мировой спрос на нефть, по оценкам, вырастет на 5,9 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, РЫНОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]