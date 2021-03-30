В Испании вводят обязательное ношение масок на улице, в том числе на пляжах

Власти Испании решили ввести обязательное ношение масок на улице для борьбы с распространением коронавируса, сообщают испанские СМИ.
Соответствующее постановление, обнародованное во вторник, обязывает носить маски, в частности, на пляжах и при нахождении около плавательных бассейнов - даже в тех случаях, когда там возможно соблюдение безопасной дистанции между людбми. Маски разрешается снимать для употребления еды, напитков и курения.
Подобная мера с июля прошлого года действует в Каталонии.
В Испании за время пандемии выявили 3,2 млн случаев заражения COVID-19, около 75 тыс. из них имели летальный исход.
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