Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2021 22:05

В Испании вводят обязательное ношение масок на улице, в том числе на пляжах

Власти Испании решили ввести обязательное ношение масок на улице для борьбы с распространением коронавируса, сообщают испанские СМИ.

Соответствующее постановление, обнародованное во вторник, обязывает носить маски, в частности, на пляжах и при нахождении около плавательных бассейнов - даже в тех случаях, когда там возможно соблюдение безопасной дистанции между людбми. Маски разрешается снимать для употребления еды, напитков и курения.

Подобная мера с июля прошлого года действует в Каталонии.

В Испании за время пандемии выявили 3,2 млн случаев заражения COVID-19, около 75 тыс. из них имели летальный исход.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, МАСКИ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Жителей Испании обяжут носить маски в общественном транспорте

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]