Цены на нефть остановятся около $65 за баррель - глава Gunvor

Цены на нефть остановятся на текущих уровнях, поскольку темпы сокращения запасов энергоносителей в США замедляются, в то время как в Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает Торбьорн Торнквист - глава одного из крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor.
"Цена нефти останется там, где она находится сейчас - в районе $65 за баррель, чуть ниже или чуть выше, - заявил Торнквист в интервью агентству Bloomberg. - С учетом развития ситуации с коронавирусом, особенно в Европе, темпы восстановления спроса замедлились. В США в данный момент ситуация выглядит довольно хорошо, однако снижение запасов нефти происходит не так быстро, как мы думали".
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:30 во вторник составляет $64,11 за баррель, что на $0,87 (1,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,57 за баррель, что на $0,99 (1,61%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Отвечая на вопрос о предстоящей на этой неделе встрече представителей стран ОПЕК+, Торнквист заявил, что ожидает сохранения нефтедобывающими странами текущих ограничений на добычу. При этом, по его словам, в дальнейшем сохранять эти ограничения станет сложнее.
"У стран ОПЕК довольно много свободных производственных мощностей, и достаточно нефти, которая может быть добыта в относительно короткий период времени в случае благоприятных цен. Я не вижу существенного потенциала к росту цен с текущих уровней", - сказал он.
Торнквист также заявил, что Gunvor намерена инвестировать не менее $500 млн в следующие три года в проекты в сфере возобновляемой энергетики и соответствующие технологии.
"У нас был отличный год в сфере трейдинговых операций - один из лучших для нас годов. Мы продолжим эти операции, однако мы также смотрим и на долгосрочную перспективу, и нам необходимо учитывать энергопереход", - отметил он.
Gunvor создал новое подразделение - Nyera, название которого, по словам Торнквиста, переводится со шведского, как "новая эра". Это подразделение сфокусируется на инвестициях в технологии улавливания и хранения углерода, а также на проектах в сфере возобновляемой энергетики.
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