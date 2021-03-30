ASCO сократило в 2020г чистую прибыль на 29,5%

Чистая прибыль ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) за 2020 год составила 45,043 млн манатов, что на 29,5% меньше показателя 2019 года.
Согласно опубликованной на сайте общества финансовой отчетности за 2020 год, в отчетном году доходы пароходства составили 421,049 млн манатов (спад на 12,1%), себестоимость услуг – 259,559 млн манатов (спад на 13,5%).
Операционная прибыль в 2020 году составила 63,882 млн манатов (спад на 29,7%), доналоговая прибыль – 61,202 млн манатов (спад на 31,6%).
Выплаты по налогу на прибыль в 2020 году составили 16,159 млн манатов (спад на 37%).
Согласно финотчетности, активы ASCO на 1 января 2021 года составляют 1 млрд 263,33 млн манатов (рост на 4,2%). На конец 2020 года краткосрочные активы равны 357,976 млн манатов, долгосрочные – 905,354 млн манатов. В структуре долгосрочных активов основной объем приходится на суда и основные средства – 897,863 млн манатов (рост на 6,9%).
Капитал общества на 1 января 2021 года равен 1 млрд 32,357 млн манатов (рост на 5,6%). При этом акционерный капитал пароходства на начало 2021 года составил 440,051 млн манатов (не изменился), суммарная нераспределенная прибыль – 502,306 млн манатов (рост на 9,9%).
Обязательства пароходства на начало текущего года составляют 230,973 млн манатов (спад на 1,7%), в том числе долгосрочные обязательства – 44,693 млн манатов, краткосрочные – 186,28 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2013 года подписал распоряжение о создании ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на базе Азербайджанского морского пароходства и Каспийской морской нефтяной флотилии SOCAR, имущества которых переданы на баланс нового общества.
А. Мамедов
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