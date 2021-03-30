РФ к 28 марта увеличила экспорт продукции АПК на 18%, Турция сохраняет лидерство в закупках

Россия с начала года по 28 марта экспортировала продукции АПК на $6,6 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Темпы роста экспорта несколько замедлились. Неделей ранее они были 22%.

Центр уточнил, что основу экспорта по-прежнему составляют зерновые культуры. Их было отправлено за рубеж на сумму $2,6 млрд, что на 54% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 28%, до $1,4 млрд, мясной и молочной отраслей - на 17%, до $222 млн, другой продукции АПК - на 6%, до $926 млн.

В то же время поставки рыбы и морепродуктов снизились на 26%, до $781 млн, продукции перерабатывающей промышленности - на 6%, до $655 млн.

Лидером по закупкам российской продукции АПК остается Турция, которая на предыдущей неделе оттеснила с первого места Китай. Она импортировала российского продовольствия на $1,062 млрд, что на 33% больше, чем годом ранее. На втором месте - Китай (на $1,051 млрд, на 9% больше), на третьем - ЕС (на $734 млн, на 8% больше).

В топ-5 покупателей продукции российского АПК также входят Египет и Республика Корея: Египет нарастил закупки на 28%, до $586 млн, Корея - на 29%, до $387 млн.

Турция и Египет остаются наиболее крупными покупателями российского зерна. Турция импортировала его на $611 млн, Египет - на $526 млн. Турция также лидирует по закупкам масложировой продукции - на $359 млн. На втором месте - Китай (на $308 млн).

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,7 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.