РФ к 28 марта увеличила экспорт продукции АПК на 18%, Турция сохраняет лидерство в закупках

Россия с начала года по 28 марта экспортировала продукции АПК на $6,6 млрд, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
Темпы роста экспорта несколько замедлились. Неделей ранее они были 22%.
Центр уточнил, что основу экспорта по-прежнему составляют зерновые культуры. Их было отправлено за рубеж на сумму $2,6 млрд, что на 54% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 28%, до $1,4 млрд, мясной и молочной отраслей - на 17%, до $222 млн, другой продукции АПК - на 6%, до $926 млн.
В то же время поставки рыбы и морепродуктов снизились на 26%, до $781 млн, продукции перерабатывающей промышленности - на 6%, до $655 млн.
Лидером по закупкам российской продукции АПК остается Турция, которая на предыдущей неделе оттеснила с первого места Китай. Она импортировала российского продовольствия на $1,062 млрд, что на 33% больше, чем годом ранее. На втором месте - Китай (на $1,051 млрд, на 9% больше), на третьем - ЕС (на $734 млн, на 8% больше).
В топ-5 покупателей продукции российского АПК также входят Египет и Республика Корея: Египет нарастил закупки на 28%, до $586 млн, Корея - на 29%, до $387 млн.
Турция и Египет остаются наиболее крупными покупателями российского зерна. Турция импортировала его на $611 млн, Египет - на $526 млн. Турция также лидирует по закупкам масложировой продукции - на $359 млн. На втором месте - Китай (на $308 млн).
В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,7 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества
Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД
Азербайджан до конца мая получит 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Болгария сохранит стоимость визы для граждан Азербайджана на уровне 35 евро
BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель Вашингтона
Казахстан ожидает в апреле получить из России 2,5 млн доз вакцины от COVID-19
Кабул призывает талибов к перемирию под международным контролем
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам