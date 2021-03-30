Volkswagen планирует сменить название на «Voltswagen» в США

Германский автоконцерн Volkswagen (VW) планирует работать под новым именем - "Voltswagen" - в США, сообщает CNBC.

Компания случайно выпустила релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и сразу удалила его.

В релизе, датированном 29 апреля, говорилось, что название "Voltswagen" будет размещено в качестве логотипа на электромобилях. Изменение названия, которое в VW назвали "публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили", вступит в силу в мае.

Релиз, опубликованный VW, был неполным, а также в нем не было фотографий, отмечает CNBC.