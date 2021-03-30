Азербайджан забраковал для употребления партию корицы из Ирана

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана признало непригодной для употребления партию корицы, импортируемой из Ирана.

Общий вес партии составлял 495 кг, поставщик - ООО «Fruit-A».

«В ходе проверки груза были взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проверок было установлено, что продукция непригодна для употребления. В связи с этим приняты меры, предусмотренные законодательством», - сообщает АПБ.

Р.Ахмедов