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Бизнес и законодательство 30.03.2021 19:18

Азербайджан забраковал для употребления партию корицы из Ирана

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана признало непригодной для употребления партию корицы, импортируемой из Ирана.

Общий вес партии составлял 495 кг, поставщик - ООО «Fruit-A».

«В ходе проверки груза были взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проверок было установлено, что продукция непригодна для употребления. В связи с этим приняты меры, предусмотренные законодательством», - сообщает АПБ.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОРИЦА, ИМПОРТ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]