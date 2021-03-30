Азербайджан забраковал для употребления партию корицы из Ирана

Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана признало непригодной для употребления партию корицы, импортируемой из Ирана.
Общий вес партии составлял 495 кг, поставщик - ООО «Fruit-A».
«В ходе проверки груза были взяты образцы и переданы в соответствующую лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности. В результате проверок было установлено, что продукция непригодна для употребления. В связи с этим приняты меры, предусмотренные законодательством», - сообщает АПБ.
Р.Ахмедов
Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями
Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества
Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД
Азербайджан до конца мая получит 432 тыс. доз вакцины AztraZeneca
Болгария сохранит стоимость визы для граждан Азербайджана на уровне 35 евро
BioNTech и Pfizer намерены произвести 2,5 млрд доз вакцины от COVID-19 к концу 2021 года
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
На Тайвань впервые при Байдене прибыл официальный представитель Вашингтона
Казахстан ожидает в апреле получить из России 2,5 млн доз вакцины от COVID-19
Кабул призывает талибов к перемирию под международным контролем
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
Завершилась шахматная онлайн-серия «Karabakh is Azerbaijan» проводимая при поддержке Nar
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам