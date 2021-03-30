Азербайджан до конца мая получит 432 тыс. доз вакцины «AztraZeneca» от COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.

По данным агентства, первая партия вакцины AztraZeneca в количестве 84 тыс. доз будет отправлена в Азербайджан 5 апреля из Южной Кореи.

Кроме этого, в течение 8 недель Азербайджан получит 218,79 тыс. доз вакцины «Pfizer-BioNTech».

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.

В настоящее время Азербайджан осуществляет вакцинацию вакциной CoronaVac. Законтрактовано 4 млн доз этой вакцины (стоимость контракта - $50 млн).

Кроме этого, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз вакцины «Sputnik V». Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней. Также заключен контракт на поставку вакцины AstraZeneca (432 тыс. доз), закупку вакцины планируется и рамках платформы COVAX (стоимость более $21 млн).

Р.Ахмедов