Buta Airways получила право осуществлять авиарейсы из Тбилиси в летний сезон-2021

Агентство гражданской авиации Грузии утвердило график полетов из международных аэропортов страны на летний сезон навигации 2021 года, во время которого запланированы регулярные пассажирские рейсы в 26 стран по 34 направлениям.

По информации ведомства, международные регулярные авиарейсы в летний сезон, вплоть до последней субботы октября, будет выполнять одна грузинская авиакомпания Georgian Airways и более 20 иностранных авиаперевозчиков.

В частности, из Тбилисского международного аэропорта полеты будут осуществляться в 21 страну по 24 направлениям, из которых по пяти маршрутам - в Амстердам, Берлин, Вену, Париж и Тель-Авив - будет летать Georgian Airways.

Остальные рейсы из грузинской столицы приходятся на другие направления, которые будут обслуживать Turkish Airlines, Lufthansa, Airfrance, LOT Polish Airlines, Air Astana, Buta Airways, SkyUp Airlines, FlyDubai, Qatar Airways, Israir, Белавиа, AirBaltic, China Southern Airlines, Uzbekistan Airways, Jazeera Airways, Air Arabia.

Регулярные пассажирские рейсы из международного аэропорта Батуми будут выполняться по 6 направлениям: в Тель-Авив, Стамбул, Минск, Киев, Одессу, Харьков, из международного аэропорта Кутаиси - по 4 направлениям: в Афины, Варшаву, Вильнюс, Ларнаку.

Летом этого года авиакомпании Cargolux, Turkish Cargo и Geo Sky будут осуществлять из Тбилиси регулярные грузовые рейсы в Баку, Люксембург, Стамбул, Франкфурт и Чжэнчжоу.

"Мы надеемся, что эпидемическая ситуация в Грузии и странах-партнерах позволит беспрепятственно выполнять запланированные рейсы", - приводятся в сообщении слова директора агентства Леван Каранадзе.

По его словам, в международных аэропортах Грузии планируется в среднем 180-185 рейсов в неделю, а в пиковый период - до 290 регулярных рейсов. При этом он отметил, что в агентство продолжают поступать заявки от авиакомпаний на дополнительные регулярные и сезонные чартерные рейсы.

Как сообщалось, из-за пандемии коронавируса COVID-19 регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта прошлого года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

С 13 июля было снято ограничение на регулярные авиарейсы из Тбилиси только в направлении Мюнхена, Парижа и Риги, а с ноября было решено возобновить регулярное сообщение еще по 10 международным направлениям. Но из-за ухудшения пандемической ситуации как грузинским, так и иностранным авиакомпаниям пришлось отменить или отложить на время уже запланированные рейсы. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти страны с 1 февраля 2021 года полностью отменили ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, которые восстанавливаются поэтапно.

В 2020 году пассажиропоток аэропортов Грузии составил 833,8 тыс. человек - в 6,2 раза меньше по сравнению с предыдущим годом.