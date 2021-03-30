Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9998 RUR   0.0225 GBR   2.3418 TRY   0.2055

Цена на нефть

29.03 $/bbl   WTI 61.56 0.59 Brent 64.98 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 30.03.2021 22:45

МВФ улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021-2022 гг.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшит прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 гг., приняв во внимание новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающуюся вакцинацию от COVID-19, заявила во вторник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно январскому прогнозу МВФ, мировой ВВП увеличится на 5,5% в 2021 году после падения на 3,5% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Уже после публикации этого прогноза американский Конгресс одобрил новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, и администрация президента США Джо Байдена, добившись прогресса в вакцинации, поставила перед страной более амбициозные цели в этом плане.

"Эти факторы позволяют нам пересмотреть с повышением прогнозы для мировой экономики на текущий и следующий годы", - заявила Георгиева.

По ее словам, новые прогнозы появятся на следующей неделе, когда МВФ опубликует очередной обзор мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

Георгиева отметила, что несмотря на улучшение перспектив глобальной экономики, увеличивается разрыв между богатыми странами, которые быстро вакцинируют население от COVID-19, и бедными странами, у которых нет ресурсов на эти цели.

"Эти страны и без того были ограничены в возможностях для борьбы с кризисом", - сказала она, добавив, что многие из них в значительной мере зависят от таких сфер, как туризм, серьезно пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МВФ, ПРОГНОЗЫ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Спад ненефтяного ВВП Азербайджана в 2020г составит 3,8%, рост в 2021г – 3% - МВФ МВФ: Добыча нефти в Азербайджане в 2020г составит 0,67 млн б/с Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 2,7%, в 2020г замедлится до 2,1% - МВФ МВФ прогнозирует снижение госдолга Азербайджана до 10% ВВП к 2025г Азербайджан может перейти к новой модели экономического роста для повышения устойчивости к внешним рискам - МВФ МВФ рекомендует властям Азербайджана расширить структурные реформы для улучшения управления и прозрачности

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]