Армения отчуждена от региона - Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян во вторник провел заседание Совета Безопасности.

Как сообщает пресс-служба правительства, обсуждена атмосфера безопасности вокруг Армении, обстановка в регионе и дальнейшие действия правительства.

На заседании были обсуждены вопросы разблокирования региональных транспортных коммуникаций и деблокады Армении.

"После известных событий (война в Карабахе - ИФ) (…) мы должны оценить новые вызовы и возможности, которые сформировались в этой ситуации, должны оценить позицию и подходы Армении к новым вызовам, их преодолению», - сказал Пашинян на Совбезе, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, длительная блокада Армении привела к ее отчуждению от региона.

"Армению с ее стратегическим партнером (Россией - ИФ) связывает всего одна сухопутная дорога (через КПП "Верхний Ларс" на границе Грузии и РФ - ИФ), которая имеет сезонный характер и зависит от погоды, что приносит новые вызовы, в том числе, в сфере безопасности", - отметил Пашинян.

Он заявил, что необходимо оценить возможности деблокады Армении.

"Но мы должны зафиксировать, что этот процесс не может быть осуществлен за счет жизненных интересов Армении, (…). Мы должны принимать решения, исходящие из интересов Армении, которые обеспечат долгосрочное и стабильное развитие Армении, а также стабильное и долгосрочное развитие региона, которое также находится в сфере нашей ответственности", - заявил Пашинян.