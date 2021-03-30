Главы МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и Таджикистана подписали Программу сотрудничества на 2021-2022гг.
Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Джейхун Байрамов и Сироджиддин Мухриддин, сообщает МИД Азербайджана.
«В ходе встречи министры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. В частности, отмечалась важность расширения сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, культуры», - подчеркивает МИД.
Собеседники, в том числе, подчеркнули важность открытия прямых рейсов.
Байрамов пригласил Мухриддина посетить с визитом Азербайджан.
Р.Ахмедов
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