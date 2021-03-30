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Внешняя политика 30.03.2021 22:29

Главы МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг

Министерства иностранных дел Азербайджана и Таджикистана подписали Программу сотрудничества на 2021-2022гг.

Документ подписали главы внешнеполитических ведомств Джейхун Байрамов и Сироджиддин Мухриддин, сообщает МИД Азербайджана.

«В ходе встречи министры также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. В частности, отмечалась важность расширения сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта, образования, культуры», - подчеркивает МИД.

Собеседники, в том числе, подчеркнули важность открытия прямых рейсов.

Байрамов пригласил Мухриддина посетить с визитом Азербайджан.

Р.Ахмедов

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, МИД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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