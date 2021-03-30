Техкомитет ОПЕК+ рассмотрел в качестве базового варианта продление текущих квот

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
Между тем, Россия как и прежде считает, что нужно увеличивать добычу - РФ и Казахстану было позволено ввиду ситуации на внутренних рынках стран увеличивать производство нефти с февраля на объемы, которые были запланированы участниками сделки изначально. В случае, если это снова произойдет в мае, то Россия и Казахстан выйдут на уровень добычи, согласованный еще в мае 2020 года, но скорректированный в декабре.
Изначально предполагалось, что с января ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн б/с, но было принято решение нарастить производство лишь на 500 тыс. б/с, а затем была сделана пауза на два месяца, при этом России и Казахстану было разрешено увеличить добычу на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно в феврале, а затем еще на столько же в марте. Затем Россия и Казахстану дали разрешение увеличить добычу нефти в апреле на 130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно, исходя из пропорционального распределения общей квоты в 500 тыс. б/с, остальные остались на январских квотах. Таким образом, две страны в апреле уже сделают три из четырех запланированных шагов общего повышения по 500 тыс. б/с. Саудовская Аравия с февраля добровольно держит свою добычу еще на 1 млн б/с ниже своей квоты, не планируя торопиться возвращать их на рынок.
В среду пройдет заседание министров мониторингового комитета стран ОПЕК+ (JMMC), сопредседателями являются лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия, а в четверг, 1 апреля, встретятся все министры стран ОПЕК+, чтобы обсудить квоты на май.
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