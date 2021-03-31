Британский штамм коронавируса в Казахстане выявлен у прибывших из Египта и ОАЭ

Случаи заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в Казахстане выявлены у граждан, прибывших из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила пресс-служба Национального центра экспертизы комитета санэпидконтроля Минздрава.

"В результате анализа нуклеотидных последовательностей, специалистам удалось выявить у 12 вирусов генотип "британского штамма". Из 12 штаммов, восемь случаев являются завозными, которые обнаружены у прибывших международными рейсами из Шарм-эль-Шейха (Египет) и Дубая (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

Еще четыре вируса с генотипом британского штамма, которые не относятся к группе завозных, обнаружены в Нур-Султане, Алматы и Актюбинской области. "Предполагается, что вирус распространился от граждан, прибывших из-за рубежа", - добавили в пресс-службе.

Накануне глава Минздрава Казахстана Алекский Цой сообщил, что завершено полное геномное секвенирование 265 положительных проб на коронавирус, в 12-ти из них выявлена мутация, характерная для британского штамма. Случаи заражения этим штаммом выявлены в Алматы (8), в Актюбинской области (3) и Нур-Султане (1).

По его словам, мутации, характерные для британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19, обнаружены почти по всему Казахстану за исключением четырех регионов страны. Исключение составляют Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.