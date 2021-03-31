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СНГ 31.03.2021 14:14

Британский штамм коронавируса в Казахстане выявлен у прибывших из Египта и ОАЭ

Случаи заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 в Казахстане выявлены у граждан, прибывших из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила пресс-служба Национального центра экспертизы комитета санэпидконтроля Минздрава.

"В результате анализа нуклеотидных последовательностей, специалистам удалось выявить у 12 вирусов генотип "британского штамма". Из 12 штаммов, восемь случаев являются завозными, которые обнаружены у прибывших международными рейсами из Шарм-эль-Шейха (Египет) и Дубая (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в среду.

Еще четыре вируса с генотипом британского штамма, которые не относятся к группе завозных, обнаружены в Нур-Султане, Алматы и Актюбинской области. "Предполагается, что вирус распространился от граждан, прибывших из-за рубежа", - добавили в пресс-службе.

Накануне глава Минздрава Казахстана Алекский Цой сообщил, что завершено полное геномное секвенирование 265 положительных проб на коронавирус, в 12-ти из них выявлена мутация, характерная для британского штамма. Случаи заражения этим штаммом выявлены в Алматы (8), в Актюбинской области (3) и Нур-Султане (1).

По его словам, мутации, характерные для британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19, обнаружены почти по всему Казахстану за исключением четырех регионов страны. Исключение составляют Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, МУТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]