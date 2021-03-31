Суточный прирост новых случаев COVID-19 на Украине продолжает увеличиваться

На Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 11 226 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 6 405 человек, умерли 407 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 марта 2021 года. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 5 558 человек; летальных случаев - 407; выздоровело - 6 405 человек", - написал Степанов на своей странице в Facebook в среду утром.

Днем ранее, 30 марта было зафиксировано 10 533 новых случая инфицирования COVID-19, 29 марта сообщалось о 8 346 новых случаях, 28 марта - о 11 932, 27 марта - о 17 424, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта - о 16 669, 24 марта - о 14 174, 23 марта - о 11 476.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 674 168 человек, 32 825 пациентов скончались, 1 313 481 выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1100), Одесской (1012), Харьковской (906), Львовской (833) и Запорожской (737) областях.