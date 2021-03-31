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Дальнее зарубежье 31.03.2021 13:38

В китайском городе на границе с Мьянмой зафиксировали всплеск случаев COVID-19

Власти Китая обнаружили очаг коронавируса COVID-19 в городе Жуйли на границе с Мьянмой, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения КНР.

По данным комиссии здравоохранения китайской провинции Юньнань, в этом городе выявлено как минимум девять инфицированных, среди них - пять китайских граждан и четверо жителей Мьянмы.

В комиссии сообщили, что первый случай заражения диагностировали в минувший понедельник. Последующее тестирование контактировавших помогло выявить остальные заражения. У троих инфицированных граждан Мьянмы в возрасте около 20 лет не наблюдаются симптомы COVID-19. Возраст остальных заразившихся составляет 22-42 года.

О причинах вспышки коронавируса не сообщается.

Власти Жуйли, население которого составляет около 210 тыс. человек, сообщили, что все его жители пройдут тестирование на возможное наличие коронавируса, и они должны будут уйти на недельный домашний карантин. В жилом комплексе, где выявили случаи COVID-19, ввели режим изоляции.

В Жуйли также приостановили работу всех предприятий. При этом продовольственные магазины, рынки и аптеки продолжают работу. Кроме того, организованы контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в КНР транспортных средств.

Власти Жуйли также отдали распоряжение применять меры в отношении тех, кто нелегально пересекает границу, лиц, предоставляющих убежище нелегалам, а также организаторов незаконного пересечения границы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]