В китайском городе на границе с Мьянмой зафиксировали всплеск случаев COVID-19

Власти Китая обнаружили очаг коронавируса COVID-19 в городе Жуйли на границе с Мьянмой, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения КНР.

По данным комиссии здравоохранения китайской провинции Юньнань, в этом городе выявлено как минимум девять инфицированных, среди них - пять китайских граждан и четверо жителей Мьянмы.

В комиссии сообщили, что первый случай заражения диагностировали в минувший понедельник. Последующее тестирование контактировавших помогло выявить остальные заражения. У троих инфицированных граждан Мьянмы в возрасте около 20 лет не наблюдаются симптомы COVID-19. Возраст остальных заразившихся составляет 22-42 года.

О причинах вспышки коронавируса не сообщается.

Власти Жуйли, население которого составляет около 210 тыс. человек, сообщили, что все его жители пройдут тестирование на возможное наличие коронавируса, и они должны будут уйти на недельный домашний карантин. В жилом комплексе, где выявили случаи COVID-19, ввели режим изоляции.

В Жуйли также приостановили работу всех предприятий. При этом продовольственные магазины, рынки и аптеки продолжают работу. Кроме того, организованы контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в КНР транспортных средств.

Власти Жуйли также отдали распоряжение применять меры в отношении тех, кто нелегально пересекает границу, лиц, предоставляющих убежище нелегалам, а также организаторов незаконного пересечения границы.