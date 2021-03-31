В китайском городе на границе с Мьянмой зафиксировали всплеск случаев COVID-19

Власти Китая обнаружили очаг коронавируса COVID-19 в городе Жуйли на границе с Мьянмой, сообщило в среду агентство Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения КНР.
По данным комиссии здравоохранения китайской провинции Юньнань, в этом городе выявлено как минимум девять инфицированных, среди них - пять китайских граждан и четверо жителей Мьянмы.
В комиссии сообщили, что первый случай заражения диагностировали в минувший понедельник. Последующее тестирование контактировавших помогло выявить остальные заражения. У троих инфицированных граждан Мьянмы в возрасте около 20 лет не наблюдаются симптомы COVID-19. Возраст остальных заразившихся составляет 22-42 года.
О причинах вспышки коронавируса не сообщается.
Власти Жуйли, население которого составляет около 210 тыс. человек, сообщили, что все его жители пройдут тестирование на возможное наличие коронавируса, и они должны будут уйти на недельный домашний карантин. В жилом комплексе, где выявили случаи COVID-19, ввели режим изоляции.
В Жуйли также приостановили работу всех предприятий. При этом продовольственные магазины, рынки и аптеки продолжают работу. Кроме того, организованы контрольно-пропускные пункты для контроля въезда в КНР транспортных средств.
Власти Жуйли также отдали распоряжение применять меры в отношении тех, кто нелегально пересекает границу, лиц, предоставляющих убежище нелегалам, а также организаторов незаконного пересечения границы.
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