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Финансы 31.03.2021 15:24

Банк России исключил MoneyGram из реестра операторов иностранных платежных систем

Банк России исключил единственную иностранную платежную систему в РФ MoneyGram из соответствующего реестра, следует из сообщения регулятора.

MoneyGram была включена в реестр операторов иностранных платежных систем 24 апреля 2020 года. Исключена из него по собственному заявлению, говорится в сообщении ЦБ.

MoneyGram ранее сообщила о прекращении работы в России. С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона". Отправлять деньги из России в другие страны MoneyGram перестала.

В июле 2019 года был принят закон, меняющий правила работы в РФ операторов иностранных платежных денежных систем, а также поставщиков иностранных платежных услуг. Закон устанавливает, что такие платежные системы должны иметь представительство или филиал в РФ, входить в реестр Центробанка РФ, который для них должен определить правила работы. Закон определяет порядок контроля со стороны ЦБ за соблюдением операторами иностранных платежных систем законодательства. В частности, ЦБ вправе запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и иную необходимую информацию, в том числе содержащую персональные данные.

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Тэги: ПЛАТЕЖИ/СИСТЕМЫ, MONEYGRAM, ЦБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]