Азерсу заплатит 154,5 тыс. манатов за аудит финотчетности по МСФО

ОАО «Азерсу» выбрало аудитора финансовой отчетности общества за 2020 год, подготовленный в соответствии с требованиями международных стандартов (МСФО).
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, аудитором стало ООО «RSM Azerbaijan», с которой подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта - 154,58 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Саммит Тюркского совета пройдет в режиме видеоконференции
Мобильные городки для российских миротворцев в Карабахе сдадут до 5 апреля
Главы МИД Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2021-2022гг
Международный туризм остается в кризисе из-за сохраняющихся ограничений на поездки - UNWTO
В Бразилии зафиксировано рекордное количество летальных исходов от COVID-19 за сутки
Иностранные граждане в Азербайджане сократили в январе-феврале операции с банковскими картами на 68%
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Министр высокотехнологической промышленности Армении Аршакян подал в отставку
В китайском городе на границе с Мьянмой зафиксировали всплеск случаев COVID-19
Рим вышлет из страны двух российских официальных лиц - глава МИД
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам