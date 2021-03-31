Азерсу заплатит 154,5 тыс. манатов за аудит финотчетности по МСФО

ОАО «Азерсу» выбрало аудитора финансовой отчетности общества за 2020 год, подготовленный в соответствии с требованиями международных стандартов (МСФО).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, аудитором стало ООО «RSM Azerbaijan», с которой подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 154,58 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков