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Финансы 31.03.2021 13:40

Азерсу заплатит 154,5 тыс. манатов за аудит финотчетности по МСФО

ОАО «Азерсу» выбрало аудитора финансовой отчетности общества за 2020 год, подготовленный в соответствии с требованиями международных стандартов (МСФО).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, аудитором стало ООО «RSM Azerbaijan», с которой подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 154,58 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]