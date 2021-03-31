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Транспорт и связь 31.03.2021 18:42

Volkswagen не будет менять имя на "Voltswagen" в США, релиз должен был стать первоапрельской шуткой

Американское подразделение Volkswagen AG (VW) не будет менять название на "Voltswagen", сообщения о ребрендинге компании в США должны были стать первоапрельской шуткой, заявил представитель VW.

Как сообщалось, в понедельник американское подразделение VW вывесило на сайт пресс-релиз, в котором анонсировала планы изменения названия, и быстро удалило его. Этого, однако, оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание журналистов, и новость быстро распространилась в СМИ. Журналисты обратили внимание на то, что пресс-релиз был неполным, и в нем не было фотографий.

Во вторник на сайте появилась полная версия сообщения, в котором говорилось, что изменение названия на "Voltswagen" вступит в силу в мае. Такое решение в компании назвали "публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили",

В пресс-релизе были приведены слова президента и гендиректора Volkswagen of America Скотта Кеога: "Мы можем поменять букву K на T в названии бренда, но наша приверженность производству лучших в своем классе автомобилей не изменится".

Представитель немецкого офиса VW сообщил The Wall Street Journal во вторник, что сообщение о смене названия бренда не стоит воспринимать серьезно.

"Изменения не будет", - заявил он.

По его словам, такое сообщение американского подразделения VW должно было стать первоапрельской шуткой, которая также подчеркнула бы амбиции компании в сфере выпуска электромобилей перед стартом продаж в США первого электрического внедорожника Volkswagen.

Однако публикация полного пресс-релиза о смене названия бренда привела к скачку акций VW на Франкфуртской бирже на 4,7%, а ADR компании в США подорожали на 9%. В связи с этим в компании посчитали необходимым объяснить, что сообщение было шуткой.

Публичные компании в соответствии с законодательством не должны вводить в заблуждение инвесторов, и подобные шаги могут вызвать вопросы у Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет WSJ.

Первоапрельские акции являются традицией для VW, однако в прошлом они были более очевидными и не сказывались на курсе акций компании, отмечает экс-сотрудник SEC Кайл Де Янг. "Я думаю, что в этот раз ситуация необычная, - заявил он. - Я не удивлюсь, если у SEC возникнут вопросы, что вообще произошло, и о чем думали в VW".

В 2003 году в качестве первоапрельской шутки VW изменила название города Вольфсбург, где расположены ее штаб-квартира и производственное предприятие, на Гольфсбург (Golfsburg) на десятках дорожных указателей. Это было сделано, чтобы привлечь внимание к запуску обновленной модели Golf - бестселлера VW.

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Тэги: США, VOLKSWAGEN, НАЗВАНИЕ, СМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]