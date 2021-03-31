ГААД начал предварительный отбор подрядчика на восстановление участка автодороги Еникенд-Биласувар

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) объявило предквалификационный тендер на выбор подрядчика на восстановление участка автодороги Еникенд-Биласувар от 32-го до 103-го километра.

Общая протяженность реконструируемой дороги составляет 70,5 км. Автодорога, в основном, соответствует требованиям дорожных габаритов категории II. Существующее дорожное покрытие находится в плохом состоянии с многочисленными дефектами, и необходимо заменить пять переходов через реки.

Новое покрытие будет асфальтобетонным. Существующие пять мостов будут полностью заменены новыми, а также будет построен и новый мост.

Предполагаемый период строительства для реабилитации дороги составит 24 месяца, после чего последует 24-месячный период для устранения недостатков. Дорога будет оставаться открытой для движения во время строительства, и подрядчик будет нести ответственность за управление движением.

Предквалификационный тендер будет проводиться по процедурам Всемирного банка, так как работы финансируются за счет кредита Международного банка реконструкции и развития (МБРР - структура ВБ).

Приглашение к участию в тендере ожидается в июле 2021 года.

Стоимость участия в предквалификации – 300 манатов или $170. Компании, желающие принять в нем участие, должны представить свои предложения до 17:00 11 мая.

Телефон для справок: (+994 12) 499 79 02, [email protected], [email protected]

Общая стоимость автомагистрали от Баку до границы с Ираном протяженностью 313 км, частью которой является дорога Алят-Масаллы, составляет $400 млн.

Как сообщалось, Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 29 апреля 2008 года утвердил предоставление Азербайджану дополнительного кредита в размере $300 млн на улучшение автодорожной инфраструктуры. Кредитные средства банка предоставлены по условиям МБРР на 40 лет, включая 10-летний льготный период. За счет средств дополнительного кредита планируется осуществление строительства и реконструкцию автодороги Алят-Масаллы, протяженностью 112 км, автодороги от поселка им Г.З.Тагиев до поселка Сахил, протяженностью 41 км. Кроме этого, за счет средств ВБ планируется реконструкция локальных автомобильных дорог, протяженностью в 200 км.

Общая стоимость этого проекта составляет $505 млн. Кредит ВБ составляет $300 млн, еще $205 млн - доля правительства Азербайджана.

Н.Аббасова