Международный туризм остается в кризисе из-за сохраняющихся ограничений на поездки - UNWTO

Объем международных прибытий в январе сократился на 87% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за продолжающихся и даже ужесточившихся ограничений на поездки, они мешают отрасли начать выход из кризиса, показало исследование Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
"После тяжелого 2020 года и в 2021 году международному туризму не удается начать выход из кризиса, так как многие страны снова ужесточили ограничения на поездки из-за новых вспышек вируса. Тесты, карантины и тем более закрытие границ мешают выходу отрасли из кризиса. Вакцинация, на которую в туризме возлагали большие надежды, идет медленнее, чем ожидалось, что также мешает восстановлению международных поездок", - говорится в сообщении.
По данным UNWTO, больше всего, на 96%, в январе сократился туризм в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где по-прежнему действуют самые жесткие ограничения. В Европе и Африке число международных прибытий снизилось на 85%, на Ближнем Востоке - на 84%, в Америку - на 79%.
"Поскольку к началу февраля в мире было полностью закрыто 32% стран, UNWTO не ждет улучшений в первые несколько месяцев текущего года. В первом квартале число международных туристов сократится на 85% по сравнению с тем же периодом 2019 года, это будет означать потерю 260 млн прибытий. Международному сообществу необходимо принять срочные меры для улучшения результата 2021 года, от этого зависят доходы многих миллионов людей и компаний. Необходимо улучшение координации между странами и согласованные протоколы возобновления безопасного туризма в летнем сезоне 2021 года", - заявил генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.
Организация разработала два сценария восстановления туризма. Первый обещает начало активных путешествий в июле, в этом случае международные прибытия по итогам года вырастут на 65% по сравнению с историческим минимумом 2020 года, но будут на 55% ниже, чем в 2019 году. Более пессимистичный сценарий предполагает восстановление в сентябре, что приведет к росту числа прибытий на 30% по сравнению с прошлым годом. В этом случае падение к 2019 году составит 67%.
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