Рим вышлет из страны двух российских официальных лиц - глава МИД

Италия вышлет из страны двух представителей российских властей, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже, заявил глава МИД Луиджи Ди Майо.
"Мы сообщили послу РФ в Италии, что итальянское руководство решительно протестует. Мы сообщили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, которые замешаны этом серьезнейшем деле", - написал в твиттере глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Ранее в среду газета "Коррьере делла сера" сообщила, что итальянское руководство выдворит из страны задержанного по подозрению в шпионаже российского военного.
"Офицер российской армии, работавший в посольстве РФ в Италии, будет выдворен из страны", - писала газета. Она пояснила, что дипломатический статус делает невозможным арест этого человека. Ранее сообщалось, что в Риме как раз изучали "юридический статус" задержанного военнослужащего, чтобы определить, как с ним поступить.
Римские СМИ указывали, что российский военный, по данным итальянских следователей, занимался сбором секретной информации не только об Италии, но и о НАТО.
Офицер ВМС Италии, передававший россиянину секретные документы, арестован, подчёркивала "Коррьере делла сера".
В среду утром стало известно, что сотрудники итальянских сил безопасности задержали двух военнослужащих - российского и итальянского - в рамках расследования дела о шпионаже.
По данным итальянских СМИ, речь идёт о военном, работавшем при посольстве РФ в Риме и об офицере ВМС Италии. Их задержали, когда итальянец передавал россиянину документы в обмен на деньги.
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