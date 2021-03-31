Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма, соответствующее решение было принято в среду на заседании украинского правительства.
Данное соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.
По документу стороны обязались содействовать в установлении и расширении сотрудничества между туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капвложения в туризм, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.
Согласно решению Киева, данное решение принято в связи с тем, что "из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в указанной сфере приостановлено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".
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