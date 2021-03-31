Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9898 RUR   0.0224 GBR   2.3334 TRY   0.2041

Цена на нефть

30.03 $/bbl   WTI 60.55 -1.01 Brent 64.14 -0.84

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 31.03.2021 20:38

Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с РФ о сотрудничестве в области туризма, соответствующее решение было принято в среду на заседании украинского правительства.

Данное соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

По документу стороны обязались содействовать в установлении и расширении сотрудничества между туристскими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности, участвующими в развитии международного туризма, осуществляющими капвложения в туризм, а также организующими совместное предпринимательство с целью обслуживания туристов.

Согласно решению Киева, данное решение принято в связи с тем, что "из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в указанной сфере приостановлено, а перспективы налаживания такого сотрудничества в будущем отсутствуют".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]