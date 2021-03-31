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СНГ 31.03.2021 18:18

Демографическая ситуация в РФ в целом очень плохая - Песков

В Кремле признают, что в РФ пока не удалось преодолеть последствия двух демографических "воронок" и нормализовать демографическую ситуацию.

"В целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении. Действительно, принимаются интенсивные меры, чтобы демографические ямы минимальным образом сказывались", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "пока, по объективным причинам, ситуацию полностью выправить не получается".

Вместе с тем, он подчеркнул, что в разных регионах демографическая ситуация различная.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ДЕМОГРАФИЯ, СИТУАЦИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]