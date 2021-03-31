Демографическая ситуация в РФ в целом очень плохая - Песков

В Кремле признают, что в РФ пока не удалось преодолеть последствия двух демографических "воронок" и нормализовать демографическую ситуацию.

"В целом наша демографическая ситуация находится в очень плохом положении. Действительно, принимаются интенсивные меры, чтобы демографические ямы минимальным образом сказывались", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "пока, по объективным причинам, ситуацию полностью выправить не получается".

Вместе с тем, он подчеркнул, что в разных регионах демографическая ситуация различная.