СК PASHA Heyat Sigorta сократила в 2020г чистую прибыль на 32%

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» по итогам 2020 года составила 21 млн 773 тыс. 569,5 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

По итогам 2019 года чистая прибыль компании составила 32 млн 13,215 тыс. манатов. Таким образом, PASHA Heyat Sigorta сократила в 2020 году чистую прибыль на 32%.

Согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за 2020 год доходы компании составили 312 млн 34 тыс. 579,4 манатов. В том числе, страховые премии составили 243 млн 31,275 тыс. манатов (рост по сравнению с 2019г на 14,5% - ИФ), инвестиционные доходы – 24 млн 820,101 тыс. манатов. При этом в 2020 году положительные чистые страховые резервы компании составили 43 млн 639,621 тыс. манатов, что привело к увеличению доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за прошлый год составили 282 млн 554 тыс. 525,43 манатов. В том числе объем страховых выплат составил 222 млн 976,672 тыс. манатов (рост по сравнению с 2019г в 2,2 раза - ИФ), расходы на ведение страхового дела – 54 млн 480,272 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.

По итогам 2020 года доналоговая прибыль компании составила 29 млн 480 тыс. 53,97 манатов. Выплаты по налогу на прибыль составили 7 млн 706 тыс. 484,47 манат.

В минувшем году активы компании сократились на 1% - до 396 млн 256,15 тыс. манатов, обязательства выросли на 0,2% – до 327 млн 802,352 тыс. манатов, капитал сократился на 6,1% - до 68 млн 453,798 тыс. манатов.

В 2020 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 15,7% - до 129 млн 758,765 тыс. манатов.

«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Компания является лидером рынка по объему сбора премий и производимых выплат.

Х.Насирзаде