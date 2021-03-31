В Пекине не считают правдоподобной версию о связи лаборатории в Ухани с пандемией COVID-19

В МИД КНР вновь напомнили о мнении экспертов об истоках начала пандемии коронавируса COVID-19, согласно которому утечка вируса из лаборатории в Ухани представляется "крайне маловероятной", сообщают западные СМИ.

"Они (эксперты - ИФ) верят, что утечка из лаборатории в Ухане весьма маловероятна", - цитируют СМИ слова представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, лаборатория предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полный доступ к своим сотрудникам, исследованиям и методам работы. Хуа Чуньин подчеркнула, что в ходе расследования ВОЗ "не было обнаружено никаких подозрительных признаков", указывающих на правдоподобность гипотезы об утечке вируса.

Ведущий представитель КНР при расследовании ВОЗ Лян Ваньнянь ранее также заявил, что никаких данных о связи уханьской лаборатории с развитием пандемии не обнаружено.

"Наши китайские эксперты могут видеть то же самое, что могут видеть иностранные эксперты", - приводят СМИ его слова.

Ранее в среду сообщалось, что Китай положительно оценивает результаты работы инспекторов ВОЗ, изложенные в докладе по итогам изучения источников происхождения коронавируса. В докладе экспертов сделан вывод, что "версия о распространении вируса в результате инцидента в лаборатории была признана крайне маловероятным вариантом".

"Китай высоко ценит научный, тщательный и профессиональный подход китайских и иностранных экспертов, сотрудничающих в области этих исследований", - говорилось в распространенном заявлении МИД КНР.

В нем подчеркивалось: "Политизация вопроса о происхождении вируса может только серьезно затруднить глобальное сотрудничество в этой области и подорвать глобальные усилия по борьбе с пандемией, что приведет к еще большему числу человеческих жертв. Это противоречит стремлению международного сообщества объединиться против инфекции".

Ученые определили, что скорее всего COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

С 14 января по 10 февраля 2021 года совместная экспертная группа китайских и международных ученых из ВОЗ проводила исследование в области определения источников происхождения коронавируса в китайском городе Ухань, где он был впервые выявлен.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во вторник заявил, что считает нужным более тщательно изучить версию с лабораторией. "Хотя команда специалистов пришла к выводу, что лабораторная утечка - это наименее вероятная гипотеза, это требует дальнейшего расследования с дополнительными миссиями, которые будут включать экспертов, которых я готов задействовать", - сказал он.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории в Ухане озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Так, бывший госсекретарь США Майк Помпео во вторник, после публикации доклада ВОЗ, обвинил ВОЗ в сотрудничестве с Пекином. "Доклад ВОЗ - это полное неправды продолжение кампании Коммунистической партии Китая и ВОЗ по дезинформации. Вот почему я в свое время рекомендовал, чтобы США покинули ВОЗ", - написал Помпео в твиттере.

Он отметил, что "Уханьский институт вирусологии остается наиболее вероятным источником распространения вируса". По его словам, Гебреисус "сотрудничал с (председателем КНР - ИФ) Си Цзиньпином, чтобы в самый сложный момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку".

Сам Трамп заявлял, что утечка могла произойти из-за некомпетентности китайских ученых.

В апреле 2020 года телеканал CNN сообщал со ссылкой на бывшего военного чиновника США, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре 2019 года. Телеканал Fox News в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом распространения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории. В конце апреля того же года стало известно, что в разведсообществе США полагают: коронавирус COVID-19 не был синтезирован искусственно. При этом отмечалось, что неизвестно, стала ли вспышка коронавируса результатом контакта с зараженным животным или же результатом несчастного случая в лаборатории.