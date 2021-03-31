Министр высокотехнологической промышленности Армении Аршакян подал в отставку

Министр высокотехнологической промышленности Армении, член правления возглавляемой премьером Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" Акоп Аршакян подал в отставку.
"Сегодня мой последний рабочий день в качестве министра. Считаю недопустимым применение насилия со стороны чиновника против гражданина, мы обязаны двигаться по пути без насилия. Я обязан быть тому примером", - написал Аршакян на своей странице в фейсбуке.
18 марта Аршакян напал на журналиста Пайлака Фахрадяна, спросившего, почему он проводит рабочее время в кафе.
После инцидента Аршакян заявил, что готов понести ответственность.
Он поблагодарил премьер-министра за оказанное ему доверие на посту министра, а также заявил, что продолжит "работать во имя развития Армении".
В феврале 2021 года возглавляемое Аршакяном министерство попало в еще один скандал. В частности, на крупнейшей военно-промышленной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби Армения не смогла представить свои экспонаты, армянский павильон был представлен лишь буклетами. В министерстве это объяснили логистическими проблемами, из-за которых армянские экспонаты военной продукции не доехали до Абу-Даби.
В результате служебной проверки двое сотрудников министерства получили выговор, а один - строгий выговор.
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