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Регион 31.03.2021 19:18

Договоренности Москвы и Анкары по Идлибу реализуются медленно - Лавров

Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленнее, чем ожидалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Идлибе у нас есть согласованный президентами протокол, пару лет назад практически он был согласован. Он выполняется медленнее, чем договаривались", - сказал Лавров на ближневосточной конференции "Валдайского клуба".

Он отметил, что турецкая сторона "подтверждает все свои обязательства по протоколу, включая размежевание оппозиционеров вооруженных, которые сотрудничают с Турцией, от террористов, которые продолжают из Идлибской зоны обстреливать и позиции сирийской армии, и пытаются атаковать российскую базу в Хмеймиме".

По словам главы МИД РФ, в соответствии с протоколом были сняты турецкие наблюдательные посты с территорий, откуда ушли оппозиционеры, кроме того, сейчас ведется работа над тем, чтобы полностью реализовать договоренность по трассе "М-4".

"Договоренность была о том, чтобы у нее была зона безопасности в шесть километров на север и на юг, в которой не должно быть никаких оппозиционных вооруженных групп, и совместное патрулирование этой дороги на регулярной основе. Здесь был прогресс, потом он замедлился, сейчас мы вроде бы выправляем ситуацию, это будет реализовано", - сказал Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]