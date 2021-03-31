Договоренности Москвы и Анкары по Идлибу реализуются медленно - Лавров

Договоренности с Турцией по Идлибу выполняются медленнее, чем ожидалось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Идлибе у нас есть согласованный президентами протокол, пару лет назад практически он был согласован. Он выполняется медленнее, чем договаривались", - сказал Лавров на ближневосточной конференции "Валдайского клуба".
Он отметил, что турецкая сторона "подтверждает все свои обязательства по протоколу, включая размежевание оппозиционеров вооруженных, которые сотрудничают с Турцией, от террористов, которые продолжают из Идлибской зоны обстреливать и позиции сирийской армии, и пытаются атаковать российскую базу в Хмеймиме".
По словам главы МИД РФ, в соответствии с протоколом были сняты турецкие наблюдательные посты с территорий, откуда ушли оппозиционеры, кроме того, сейчас ведется работа над тем, чтобы полностью реализовать договоренность по трассе "М-4".
"Договоренность была о том, чтобы у нее была зона безопасности в шесть километров на север и на юг, в которой не должно быть никаких оппозиционных вооруженных групп, и совместное патрулирование этой дороги на регулярной основе. Здесь был прогресс, потом он замедлился, сейчас мы вроде бы выправляем ситуацию, это будет реализовано", - сказал Лавров.
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