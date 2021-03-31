Байден представит план инвестиций на $2 трлн, который намерен профинансировать за счет подъема налогов

Президент США Джо Байден обнародует план развития инфраструктуры объемом $2 трлн в ходе предстоящего выступления в Питтсбурге в среду.
План, детали которого были раскрыты Белым домом, предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. При этом оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.
Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.
Байден планирует выделить $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.
Кроме того, американский президент предложит ввести новый стандарт для сферы энергогенерации с целью сокращения выбросов в секторе до нулевого уровня к 2035 году.
План, который в администрации президента называют крупнейшей программой государственных инвестиций с 60-х годов, Байден намерен обосновать тем, что реализация инфраструктурных проектов необходима для усиления конкурентных позиций США по сравнению с Китаем, а также для борьбы с изменением климата.
В среду Байден представит лишь первую из двух частей экономического плана, который он надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле.
В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента. Причем совсем недавно американский Конгресс одобрил предложенный Байденом пакет антикризисных мер объемом $1,9 трлн.
Предложения Байдена могут столкнуться с противодействием со стороны законодателей-республиканцев, выступающих против существенного повышения налогов, а также вызвать сомнения у умеренных демократов, не поддерживающих слишком крупные расходы бюджета, пишет газета.
Советники Байдена считают, что пандемия COVID-19 изменила отношение американцев к тому, какую роль в их жизни должно играть государство, что создало политические возможности для госинвестиций, способных изменить страну.
В основе повестки, проводимой администрацией Байдена, - уверенность в том, что правительство США может быть ключевым двигателем роста американской экономики, отмечают эксперты. Такая политика, по их мнению, является попыткой пересмотреть ключевые положения, определявшие экономическую политику обеих партий с 80-х гг.: государственный сектор в принципе является менее эффективным, чем частный, и государство должно считаться с рынками.
Планы администрации президента показывают расчет на то, что "риск сделать слишком мало выше риска сделать слишком много", отметил глава Национального экономического совета при Белом доме Брайан Диз.
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