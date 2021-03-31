Нефть умеренно дешевеет на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $64,01 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно снижаться в ходе торгов в среду.
Инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, а также итогов заседания ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду рассмотрит ситуацию на рынке перед обсуждением всеми министрами квот по добыче нефти в мае.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 в среду составляет $64,01 за баррель, что на $0,13 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,48 за баррель, что на $0,07 (0,12%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.
Ранее в ходе торгов оба контракта дорожали на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.
Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензины в стране сократились на 6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,6 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные IHS Markit, ожидают, что данные Минэнерго США покажут рост запасов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей.
Еженедельный доклад министерства энергетики США будет опубликован в 18:30 в среду.
Тем временем технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.
По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.
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