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ТЭК 31.03.2021 15:20

Нефть умеренно дешевеет на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $64,01 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали умеренно снижаться в ходе торгов в среду.

Инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, а также итогов заседания ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в среду рассмотрит ситуацию на рынке перед обсуждением всеми министрами квот по добыче нефти в мае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 в среду составляет $64,01 за баррель, что на $0,13 (0,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,48 за баррель, что на $0,07 (0,12%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта дорожали на фоне сильных статданных из Китая, поддерживающих оптимизм инвесторов в отношении перспектив спроса на нефть.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензины в стране сократились на 6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,6 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные IHS Markit, ожидают, что данные Минэнерго США покажут рост запасов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина - на 400 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад министерства энергетики США будет опубликован в 18:30 в среду.

Тем временем технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]