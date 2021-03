Крупнейшие компании Саудовской Аравии урежут дивиденды, перенаправят средства на инвестиции в экономику

Крупнейшие компании Саудовской Аравии, акции которых котируются на бирже, смогут урезать дивиденды и перенаправить эти средства на поддержку экономики страны и реализацию экономического плана принца Мухаммеда бин Салмана, сообщает агентство Bloomberg.

В общей сложности инициативу поддержали 24 компании, включая Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), а также Saudi Basic Industries Corp., Almarai Co., Saudi Telecom Co. и National Shipping Co. В общей сложности вклад этих компаний в экономику составит 5 трлн риялов ($1,33 трлн) в течение следующих 10 лет.

Миноритарные акционеры Saudi Aramco, 98% которой принадлежит Саудовской Аравии, продолжат получать дивиденды, заявил принц. Акционеры других компаний, по его словам, также останутся в выигрыше, несмотря на сокращение дивидендов, поскольку инвестиции в экономику поддержат ее.

"Чего мы пытаемся добиться, так это роста Саудовской Аравии: увеличения ВВП, числа рабочих мест, доходов государства и улучшения благосостояния жителей", - заявил принц Мухаммед бин Салман.

План принца, рассчитанный на 10 лет, предусматривает инвестиции в экономику в размере 27 трлн риялов, из которых 10 трлн риялов придется на долю государства и 3 трлн риялов - на долю госинвестфонда.