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Макроэкономика 31.03.2021 15:21

Крупнейшие компании Саудовской Аравии урежут дивиденды, перенаправят средства на инвестиции в экономику

Крупнейшие компании Саудовской Аравии, акции которых котируются на бирже, смогут урезать дивиденды и перенаправить эти средства на поддержку экономики страны и реализацию экономического плана принца Мухаммеда бин Салмана, сообщает агентство Bloomberg.

В общей сложности инициативу поддержали 24 компании, включая Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), а также Saudi Basic Industries Corp., Almarai Co., Saudi Telecom Co. и National Shipping Co. В общей сложности вклад этих компаний в экономику составит 5 трлн риялов ($1,33 трлн) в течение следующих 10 лет.

Миноритарные акционеры Saudi Aramco, 98% которой принадлежит Саудовской Аравии, продолжат получать дивиденды, заявил принц. Акционеры других компаний, по его словам, также останутся в выигрыше, несмотря на сокращение дивидендов, поскольку инвестиции в экономику поддержат ее.

"Чего мы пытаемся добиться, так это роста Саудовской Аравии: увеличения ВВП, числа рабочих мест, доходов государства и улучшения благосостояния жителей", - заявил принц Мухаммед бин Салман.

План принца, рассчитанный на 10 лет, предусматривает инвестиции в экономику в размере 27 трлн риялов, из которых 10 трлн риялов придется на долю государства и 3 трлн риялов - на долю госинвестфонда.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]