Азербайджан увеличил в 2020г прямые инвестиции в США в 3,2 раза, сократил инвестиции в Турцию на 60%

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику США в 2020 году составили $171,073 млн, что в 3,2 раза больше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
В отчетный период США заняли второе место среди стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции. На долю США пришлось 13,8% от общего объема прямых иностранных инвестиций Азербайджана за прошлый год.
На первом месте по объему инвестиций - Турция. В эту страну в 2020г было направлено 26,9% азербайджанских инвестиций - $334,047 млн (спад на 60%).
Третье место занял Люксембург - $123,011 млн (спад на 61,2%).
В десятку стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции в 2020 году также вошли: Черногория - $101,425 млн, Россия - $95,028 млн (спад на 33%), Австрия -$93,52 млн, Мальта - $83,8 млн, Бахрейн - $44,955 млн, Великобритания - $44,645 млн и Грузия - $39,007 млн.
В целом, в 2020 году азербайджанские прямые инвестиции за рубеж составили $1 млрд 243,538 млн (спад на 52,2%). Данный спад объясняется сокращением прямых инвестиций в экономику Турции, России, Черногории, Великобритании и ряда других стран.
По данным ЦБА, в 2020 году больше всего прямые инвестиции в экономику Азербайджана осуществили компании из Великобритании - $1 млрд 680,899 млн (рост на 41,6%) или 37,1% от общего объема.
Второе место заняла Турция - $577,993 (рост на 1,2%) или 12,8% от общего объема.
На третьем месте с долей в 10,5% от общего объема инвестиций заняли США - $475,245 млн (рост на 25,1%).
В топ-10 инвесторов в экономику Азербайджана в 2020 году также вошли: Япония ($343,651 млн), Малайзия ($311,799 млн), Кипр ($227,476 млн), Иран ($200,571 млн), Норвегия ($195,17 млн), Россия ($158,626 млн) и Нидерланды ($77,809 млн). Российские ПИИ в экономику Азербайджана в 2020 году увеличились на 1,1%.
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили $4 млрд 527,706 млн (рост на 5,9%).
А.Мамедов
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