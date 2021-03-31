В Узбекистан в ближайшие три месяца поступит 5,5 млн доз вакцин против COVID-19 - глава Минздрава

В Узбекистан в период апреля-июня поступит 5,5 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19, сообщил в среду представителям СМИ министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев.
"В рамках механизма COVAX в мае-июне ожидается поставка двух миллионов доз вакцины Astra-Zeneca, а, начиная с апреля и до конца июня, - еще 3.5 миллиона доз китайской ZF-UZ-VAC 2001", - сказал Хаджиабев.
Глава ведомства напомнил, что в Узбекистан в марте уже поставлены 660 тыс. доз вакцины Astra-Zeneca в рамках COVAX и закупленные 1 млн доз вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - ZF-UZ-VAC 2001.
Министр также добавил, что завершается подписание договора по закупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V". По его словам, также ведутся переговоры о дополнительном закупе вакцины Astra-Zeneca.
"Как уже сообщалось, с 1 апреля начнем массовую вакцинацию против коронавируса", - отметил Хаджибаев.
По его данным, в первую очередь поэтапно будут прививаться пожилые люди в возрасте старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, медработники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.
Говоря о готовности к прививочной компании, он сообщил, что с этой целью в лечебно-профилактических учреждениях во всех регионах Узбекистана создано около 4 тыс. пунктов вакцинации и более 800 мобильных бригад. К проведению прививочной кампании готовы более 10 тыс. вакцинаторов, патронажных сестер и свыше 33 тыс. врачей.
На первом этапе планируется привить 4 млн человек, а до конца 2021 года - 7 млн, добавил министр.
Население республики составляет 34,5 млн человек.
Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию армян
Результат деятельности Минской группы по Карабаху нулевой - Алиев
Цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки
Заседание министерского комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации
Грузинский лари возобновил быстрое снижение, Нацбанк видит причину в падении турецкой лиры и фундаментальных факторах
Эксперты ВОЗ считают китайские вакцины Sinovac и Sinopharm безопасными, но требуется больше данных
Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма
УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам