В Узбекистан в ближайшие три месяца поступит 5,5 млн доз вакцин против COVID-19 - глава Минздрава

В Узбекистан в период апреля-июня поступит 5,5 млн доз вакцин против коронавируса COVID-19, сообщил в среду представителям СМИ министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев.

"В рамках механизма COVAX в мае-июне ожидается поставка двух миллионов доз вакцины Astra-Zeneca, а, начиная с апреля и до конца июня, - еще 3.5 миллиона доз китайской ZF-UZ-VAC 2001", - сказал Хаджиабев.

Глава ведомства напомнил, что в Узбекистан в марте уже поставлены 660 тыс. доз вакцины Astra-Zeneca в рамках COVAX и закупленные 1 млн доз вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - ZF-UZ-VAC 2001.

Министр также добавил, что завершается подписание договора по закупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V". По его словам, также ведутся переговоры о дополнительном закупе вакцины Astra-Zeneca.

"Как уже сообщалось, с 1 апреля начнем массовую вакцинацию против коронавируса", - отметил Хаджибаев.

По его данным, в первую очередь поэтапно будут прививаться пожилые люди в возрасте старше 65 лет, те, кто страдает хроническими заболеваниями, медработники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Говоря о готовности к прививочной компании, он сообщил, что с этой целью в лечебно-профилактических учреждениях во всех регионах Узбекистана создано около 4 тыс. пунктов вакцинации и более 800 мобильных бригад. К проведению прививочной кампании готовы более 10 тыс. вакцинаторов, патронажных сестер и свыше 33 тыс. врачей.

На первом этапе планируется привить 4 млн человек, а до конца 2021 года - 7 млн, добавил министр.

Население республики составляет 34,5 млн человек.