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Спорт 31.03.2021 18:01

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил местным органам власти самостоятельно принимать решения о заполняемости трибун на турнирах, проходящих под эгидой УЕФА, сообщила в среду пресс-служба союза.

"Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел решение от 1 октября 2020 года, когда он разрешил вернуть зрителей на матчи турниров УЕФА в количестве 30% от вместимости стадиона. Исполком счел, что такое ограничение больше не требуется", - говорится в сообщении.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти", - сообщила пресс-служба.

"Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется. Как и запрет на посещение футзальных матчей", - говорится в сообщении.

При этом УЕФА предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их.

Решения вступают в силу с 1 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕВРОПА, УЕФА, МАТЧИ, ЗРИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]