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Транспорт и связь 31.03.2021 18:54

Зангезурский коридор объединит тюркский мир - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что после завершения войны в Карабахе среди новых возможностей самым важным являются транспортные.

«Война завершилась и стала историей. Появились новые возможности. Среди них, я считаю, самыми важными являются транспортные возможности», - сказал Алиев в среду в ходе выступления на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Президент сообщил, что в настоящее время идет активная работа по Зангезурскому коридору.

«Сейчас древняя земля Азербайджана Зангезур будет играть роль объединения тюркского мира. Так как транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, проходящие через Зангезур, объединят весь тюркский мир, а также создадут дополнительные возможности для других стран, в том числе и для Армении», - сказал Алиев.

Глава государства отметил, что в настоящее время Армения не имеет железнодорожного сообщения со своим союзником Россией.

«Эта связь может быть создана через территорию Азербайджана. У Армении также нет железнодорожного сообщения с соседним Ираном. Посредством Нахчывана эта связь также может быть обеспечена», - отметил президент.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан связан с Нахчыванскую Автономную Республику соединяется с Турцией, Центральная Азия с Европой.

«То есть создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этой работе. Уверен, что страны-партнеры также воспользуются этими возможностями», - заключил президент.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ЗАНГЕЗУР, ТРАНСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]