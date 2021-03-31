Нефтяные цены меняются разнонаправленно на данных о снижении запасов нефти в США, Brent - $63,92 за баррель

Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики после публикации данных о сокращении запасов нефти в США впервые за шесть недель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $63,92 за баррель, что на $0,22 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Действие майского контракта истекает с закрытием торгов в среду. Более активно торгуемый июньский фьючерс на Brent прибавил $0,32 за баррель (0,5%) по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,99 за баррель, что на $0,48 (0,79%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов стоимость июньского контракта Brent и майского фьючерса на WTI временно снижалась.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 876 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,74 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензины в стране сократились на 6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,6 млн баррелей.

Инвесторы в среду также ожидают заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который рассмотрит ситуацию на рынке перед обсуждением всеми министрами квот по добыче нефти в мае.

Технический комитет ОПЕК+ на заседании во вторник в качестве основного варианта рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на делегатов, эксперты техкомитета понизили прогноз спроса на нефть на 2021 год. Согласно новому прогнозу, спрос увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 5,9 млн б/с, как ожидалось ранее.

"Учитывая пессимистичный прогноз, скорее всего, квоты на добычу будут сохранены еще на один месяц", - считает аналитик Commerzbank Йоген Вейнберг, которого цитирует MarketWatch.