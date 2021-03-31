Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию армян

Министерство обороны Азербайджана заявило о недостоверности информации армянской стороны о ситуации в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана.

«Информации армянской стороны о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана окружены военнослужащими Азербайджанской армии и что армяне могут потерять свой пост в любой момент, безосновательна. Это преувеличенная и искаженная новость», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

В министерстве сообщили, что что подразделения ВС Азербайджана находятся на позициях в приграничной с Горисским районом Армении территории Лачинского района Азербайджана и осуществляют повседневную служебную деятельность на суверенных территориях нашей страны, что не представляет никакой угрозы.

«Кругам, распространяющим в Армении подобного рода информации, рекомендуем не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность, и навсегда привыкнуть к азербайджанским военнослужащим, которые несут службу на государственной границе двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана», - отметили в минобороне.

Б.Рустамбеков