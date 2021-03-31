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Карабахский конфликт 31.03.2021 20:03

Министерство обороны Азербайджана опровергло очередную дезинформацию армян

Министерство обороны Азербайджана заявило о недостоверности информации армянской стороны о ситуации в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана.

«Информации армянской стороны о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана окружены военнослужащими Азербайджанской армии и что армяне могут потерять свой пост в любой момент, безосновательна. Это преувеличенная и искаженная новость», - сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

В министерстве сообщили, что что подразделения ВС Азербайджана находятся на позициях в приграничной с Горисским районом Армении территории Лачинского района Азербайджана и осуществляют повседневную служебную деятельность на суверенных территориях нашей страны, что не представляет никакой угрозы.

«Кругам, распространяющим в Армении подобного рода информации, рекомендуем не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность, и навсегда привыкнуть к азербайджанским военнослужащим, которые несут службу на государственной границе двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана», - отметили в минобороне.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]