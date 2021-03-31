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Транспорт и связь 31.03.2021 20:19

Транскаспийский транспортный коридор становится кратчайшим торговым маршрутом между Европой и Азией - Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил огромный потенциал стран-участниц Тюркского совета для увеличения взаимной торговли и инвестиций в экономику.

"Достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение позволит возродить Великий шелковый путь по этому направлению, что увеличит роль Каспийского моря. Это откроет перед нашими странами новые возможности для эффективного использования преимуществ китайской инициативы "Один пояс, один путь", - сказал Назарбаев в среду на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

"Транскаспийский международный транспортный коридор (или Туранский коридор) становится самым безопасным и кратчайшим торговым маршрутом между Европой и Азией", - отметил он.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года по инициативе Назарбаева. Членами совета являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия. Высший орган Тюркского совета - Совет глав государств. Постоянно действующий исполнительный орган - Секретариат, который располагается в Стамбуле.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ТОРГОВЛЯ, МАРШРУТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]