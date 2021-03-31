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ТЭК 31.03.2021 20:46

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть в 2021г на 0,3 млн б/с, перспективы I полугодия слабые, для II пол. стабильные

Ожидания роста мировой экономики в 2021 году повышены с момента прошлого заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 4,8% до 5,1%, однако "рано нюхать цветы", ведь этот прогноз может быть пересмотрен, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания комитета в среду.

По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, этот прогноз окружен неопределенностями, включая распространение мутаций вируса COVID-19, неравномерное поступление вакцин, продолжение карантинов и начало третьих волн пандемии в разных странах, а также инфляционное давление.

"Более того, мы также видели, как фьючерсы на нефть впервые с середины января перешли в контанго, хотя они снова вернулись к бэквордации, когда рынки переварили блокировку Суэцкого канала", - сказал он.

Баркиндо заявил, что оценка мирового спроса на нефть в 2021 году будет незначительно пересмотрена и составит 5,6 млн баррелей в сутки (предыдущая - 5,9 млн б/с - ИФ).

"Существует также продолжающееся расхождение между первой и второй половиной 2021 года. Оценки на первое полугодие снова были скорректированы в сторону понижения, в основном из-за продолжения карантинов и новых ограничений во многих ключевых частях Европы. Напротив, перспективы спроса на нефть во втором полугодии оставались относительно стабильными, отражая ожидания более сильного восстановления экономики и положительного воздействия развертывания вакцинации", - говорится в заявлении.

Баркиндо отметил, что "по прогнозам, поставка нефти со стороны стран не-ОПЕК (отчет включает и страны, входящие в ОПЕК+ - ИФ) в 2021 году вырастет на 1 млн б/с по сравнению с 0,7 млн б/с, которые ожидались в ходе последнего заседания комитета (3 марта, а отчет ОПЕК был выпущен в середине марта - ИФ), при этом прогноз поставок жидких углеводородов из США остался неизменным, предполагая рост на 0,16 млн б/с в 2021 году".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОЦЕНКА, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]