Грузинский лари возобновил быстрое снижение, Нацбанк видит причину в падении турецкой лиры и фундаментальных факторах

Курс грузинской национальной валюты - лари, который уже второй год поддерживается в основном интервенциями Национального банка, за март упал на 3,6%.

В среду Нацбанк Грузии установил на 1 апреля официальный курс доллара США на уровне 3,4464 лари/$1 - более чем на 1% выше, чем днем раньше.

Основной причиной резкого обесценивания лари за последние два дня президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе назвал девальвацию турецкой лиры, которая, по его словам, породила негативные ожидания относительно дефицита платежного баланса Грузии.

"То, что произошло в соседней с нами стране, Турции, к сожалению, привело к определенному давлению на обменный курс лари. (. . .) Существует очень простой механизм: если происходит девальвация валюты одного торгового партнера, и если наша валюта не обесценивается в это время, то происходит обесценение продукта этой страны, и затем, пока этот продукт не станет там дороже, он будет давить на (наш - ИФ) текущий счет", - сказал Гвенетадзе журналистам в среду.

С начала текущего года курс лари упал уже на 5,2%.

Глава Нацбанка считает "абсолютной утопией" борьбу с фундаментальными факторами обесценивания лари с помощью валютных интервенций. По его словам, Национальный банк не может вмешиваться для смягчения воздействия таких факторов, как снижение доходов от туризма, сокращение экспорта.

"Интервенции проводятся в том случае, если на рынке наблюдается сильное колебание обменного курса из-за низкой ликвидности иностранной валюты или если известно о разовой транзакции, которая влияет на обменный курс", - пояснил Гвенетадзе.

В 2020 году грузинский лари ослаб на 14,4%, несмотря на то что Национальный банк 26 раз выходил с интервенциями и продал на валютном рынке $873,2 млн (почти в 10 раз больше, чем за 2019 год). С начала 2021 года регулятор осуществил интервенции на $160 млн с целью поддержать слабеющий лари.

В Нацбанке Грузии заявляют, что существует высокая вероятность того, что необходимость интервенций сохранится до конца 2021 года, в связи с чем будут использованы все имеющиеся в распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

Такую возможность предоставляют международные валютные резервы Грузии, которые за 2020 год увеличились на $404,8 млн, или на 11,5% - до $3 млрд 910,6 млн, а за январь-февраль 2021 года - еще на 4,2% и на 1 марта достигли $4 млрд 76,1 млн, что во многом было обусловлено привлечением значительной помощи от международных финансовых институтов.

Грузинский лари был введен в обращение 2 октября 1995 года, тогда курс к американской валюте был установлен на уровне 1,3 лари/$1.