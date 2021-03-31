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ТЭК 31.03.2021 22:03

Заседание министерского комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации

Заседание ОПЕК+ завершилось спустя два часа после начала, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Он не уточнил, приняты ли какие-то рекомендации в преддверии заседания министров всех стран ОПЕК+, отметив, что все решения будут приниматься завтра.

Агентство Bloomberg пишет, что JMMC не дал рекомендации.

Как сообщают источники "Интерфакса", в ходе заседания министров стран, которые накопили долг по недосокращенным объемам, попросили представить план компенсаций.

В частности, в феврале Казахстан, которому было разрешено нарастить добычу на 10 тыс. б/с, согласно отчету МЭА, увеличил производство на 120 тыс. б/с по сравнению с январем, исполнив сделку лишь на 58%.

Ирак, накопленный долг которого по состоянию на февраль составлял 600 тыс. б/с, не снижал добычу в январе и феврале, держа ее почти на одном уровне. Та же ситуация с Конго, которая "задолжала" 200 тыс. б/с сокращений.

В четверг, во второй половине дня, состоится заседание министров всех стран ОПЕК+, где будут обсуждаться квоты на май. В ходе технического комитета генсек ОПЕК заявил, что ОПЕК снизила оценку мирового спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн б/с - до 5,6 млн б/с ввиду неопределенностей на рынке из-за медленного распространения вакцин, появления новых штаммов COVID-19, а также введения новых карантинов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ОПЕК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]