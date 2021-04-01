Генеральная ассамблея ООН приняла разработанную Таджикистаном резолюцию "Сотрудничество между ООН и ШОС", сообщает сайт председательства Таджикистан в ШОС в 2020-2021 годах.

В опубликованном документе, в частности, говорится, что резолюция № 75/69 "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества" была принята консенсусом на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ходе 58-го пленарного заседания.

Проект документа был разработан Таджикистаном, председательствующим в ШОС в 2020-2021 годах. В число соавторов резолюции вошли все государства-члены ШОС, а также Азербайджан, Белоруссия, Камбоджа, Кирибати и Коста-Рика.

В тексте документа Генеральной Ассамблеи ООН отмечается, что Шанхайская организация сотрудничества стала важнейшей региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности в регионе во всех ее аспектах, в том числе в сотрудничестве с другими международными структурами.

Генеральная Ассамблея предлагает Генеральному секретарю ООН продолжать проведение регулярных консультаций с Генеральным секретарем ШОС, используя существующие межучрежденческие форумы и форматы, в том числе ежегодный интерактивный диалог высокого уровня между Генеральным секретарем ООН и главами региональных и других организаций.

Специализированным учреждениям, организациям, программам и фондам системы ООН предлагается сотрудничать с Шанхайской организацией сотрудничества в интересах совместного осуществления программ, направленных на достижение их целей.

В документе выражена просьба генеральному секретарю ООН представить Генеральной Ассамблее ООН на ее 77-й сессии доклад об осуществлении пунктов резолюции "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской организацией сотрудничества".

ШОС имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН со 2 декабря 2004 года. 5 апреля 2010 года была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между секретариатами Организации Объединенных Наций и Шанхайской организации сотрудничества.