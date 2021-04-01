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СНГ 01.04.2021 12:42

В Узбекистане стартовала кампания во вакцинации населения, до конца года от коронавируса планируется привить 7 млн человек

В Узбекистане началась прививочная кампания против нового коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"В течение апреля в Ташкенте и других областных центрах в 19 прививочных пунктах планируется вакцинировать 142,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в первую очередь вакцинировать будут пожилых людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медработников, педагогов и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщается, в регионах Узбекистана создано 3138 пунктов вакцинации и организованы 862 мобильные бригады. К проведению кампании привлечены более 4 тыс. врачей и свыше 11 тыс. сотрудников из числа среднего медицинского персонала.

Для транспортировки вакцин в рамках программы COVAX в регионы направлено 17 авторефрижераторов, 206 микроавтобусов, 156 легковых автомобилей.

В ведомстве напомнили, что в Узбекистан в марте поставлено 660 тыс. доз вакцины Astra-Zeneca в рамках механизма COVAX и закуплен 1 млн доз вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - ZF-UZ-VAC 2001.

Накануне министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев сообщил, что в мае-июне ожидается поставка еще двух миллионов доз вакцины Astra-Zeneca, а, начиная с апреля и до конца июня, - еще 3.5 миллиона доз китайской ZF-UZ-VAC 2001.

Также завершается подписание договора по закупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V".

По словам Хаджибаева, на первом этапе планируется привить 4 млн человек, а до конца 2021 года - 7 млн.

Население республики составляет 34,5 млн человек.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, СТАРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]