В Узбекистане стартовала кампания во вакцинации населения, до конца года от коронавируса планируется привить 7 млн человек

В Узбекистане началась прививочная кампания против нового коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
"В течение апреля в Ташкенте и других областных центрах в 19 прививочных пунктах планируется вакцинировать 142,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.
По данным Минздрава, в первую очередь вакцинировать будут пожилых людей в возрасте старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, медработников, педагогов и сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщается, в регионах Узбекистана создано 3138 пунктов вакцинации и организованы 862 мобильные бригады. К проведению кампании привлечены более 4 тыс. врачей и свыше 11 тыс. сотрудников из числа среднего медицинского персонала.
Для транспортировки вакцин в рамках программы COVAX в регионы направлено 17 авторефрижераторов, 206 микроавтобусов, 156 легковых автомобилей.
В ведомстве напомнили, что в Узбекистан в марте поставлено 660 тыс. доз вакцины Astra-Zeneca в рамках механизма COVAX и закуплен 1 млн доз вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical - ZF-UZ-VAC 2001.
Накануне министр здравоохранения страны Абдухаким Хаджибаев сообщил, что в мае-июне ожидается поставка еще двух миллионов доз вакцины Astra-Zeneca, а, начиная с апреля и до конца июня, - еще 3.5 миллиона доз китайской ZF-UZ-VAC 2001.
Также завершается подписание договора по закупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V".
По словам Хаджибаева, на первом этапе планируется привить 4 млн человек, а до конца 2021 года - 7 млн.
Население республики составляет 34,5 млн человек.
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