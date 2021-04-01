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Бизнес и законодательство 01.04.2021 12:00

В Дагестане забраковали крупную партию зелени из Азербайджана

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан запретило импорт из Азербайджана партии свежей зелени весом в 11,7 тонн.

«Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан в период с 22 по 28 марта 2021 года проконтролирован ввоз 9,055 тыс. т свежих овощей и фруктов из Азербайджана и Ирана. В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля к ввозу на территорию РФ были запрещена партия свежей зелени (11,7 т)», - говорится в сообщении управления.

Согласно данным, в ходе проверки в зелени обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«За нарушение ФЗ № 206 «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение правил ввоза и вывоза подкарантинной продукции». Груз возвращен в страну-экспортера», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДАГЕСТАН, ЗЕЛЕНЬ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]