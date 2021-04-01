Риски эскалации в Карабахе минимальны - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает позитивное развитие ситуации в регионе после завершения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, считает минимальными риски эскалации.
«Есть тема для обсуждения и эта тема важна с учетом экономических преференций, регионального сотрудничества, укрепления безопасности и мира в регионе. Особенно это важно потому, что после завершения конфликта (армяно-азербайджанского нагорно-карабахского – ИФ) ситуация развивается в позитивном направлении, риски эскалации минимальны», - сказал Алиев, принимая в четверг в Баку вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
Алиев отметил, что успешно продолжается работа в рамках трехсторонней рабочей группы. «Очень интенсивные консультации ведутся. Мне периодически докладывают этот вопрос. Я рад, что решение, которое было принято, подтверждает свою правоту, и самое главное есть уже конкретный результат. То есть, уже пять, насколько я знаю, заседаний прошло и в очном формате, и в виде видеоконференции», - подчеркнул он.
Президент добавил, что «чем больше будет элементов сотрудничества, тем, естественно, будут и крепче безопасность и стабильность». «Поэтому сегодня мы эти вопросы обсудим и наметим дальнейшие шаги и действия», - подчеркнул он.
«Хочу выразить свою благодарность за возможность встретиться с Вами и обсудить работу, которая ведется в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров по деблокированию экономических и транспортных связей в регионе. Мы встречались пять раз и в очном режиме, и в режиме ВКС. Действительно, у нас есть определенный прогресс и работа ведется в тесном контакте. Мы постоянно находимся на связи и с азербайджанской стороной, и армянской стороной. Действительно, здесь у нас очень хороший контакт налажен», сказал, в свою очередь, Оверчук.
Х.Насирзаде
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