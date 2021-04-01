Qala Sigorta застраховала недвижимость АИКГФ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отобрал страховщика недвижимости, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

«Победителем отбора признана страховая компания Qala Sigorta. Согласно условиям тендера, услуги по страхованию недвижимости фонда будут оказываться в течение года», - отметили в фонде.

В рамках контракта Qala Sigorta получит 1 млн 642,26 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов