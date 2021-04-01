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Финансы 01.04.2021 12:12

Qala Sigorta застраховала недвижимость АИКГФ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отобрал страховщика недвижимости, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

«Победителем отбора признана страховая компания Qala Sigorta. Согласно условиям тендера, услуги по страхованию недвижимости фонда будут оказываться в течение года», - отметили в фонде.

В рамках контракта Qala Sigorta получит 1 млн 642,26 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 637 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: АИКГФ, НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]