Протест против визита Познера в Тбилиси спровоцирован Саакашвили - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что события минувшей ночи, связанные с частным визитом в Тбилиси журналиста Владимира Познера и сопровождавших его лиц, были спровоцированы оппозиционной партией "Единое национальное движение" и ее лидером бывшим президентом Михаилом Саакашвили.
"Цель самой деструктивной силы "Единого национального движения" и ее лидера Саакашвили - саботаж и нанесение максимального урона Грузии, подрыв имиджа нашей страны. Эти действия радикалов были осуществлены на фоне, когда наша страна частично открывается для туристов", - сказал Гарибашвили.
Он подчеркнул, что форма протеста оппозиционеров была совершенно неприемлема и выходила из рамки "цивилизованных норм и грузинских стандартов".
"Мы еще раз убедились, что партия "Единое национальное движение" сформировалась как абсолютно деградировавшая группа, с которой цивилизованный диалог невозможен", - сказал Гарибашвили.
Как сообщалось, прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.
Планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.
СМИ свидетельствуют, что автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.
В МВД заявили, что Познер и сопровождавшие его из Москвы лица не нарушали закон при въезде на территорию страны.
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