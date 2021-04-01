Протест против визита Познера в Тбилиси спровоцирован Саакашвили - премьер Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что события минувшей ночи, связанные с частным визитом в Тбилиси журналиста Владимира Познера и сопровождавших его лиц, были спровоцированы оппозиционной партией "Единое национальное движение" и ее лидером бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

"Цель самой деструктивной силы "Единого национального движения" и ее лидера Саакашвили - саботаж и нанесение максимального урона Грузии, подрыв имиджа нашей страны. Эти действия радикалов были осуществлены на фоне, когда наша страна частично открывается для туристов", - сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что форма протеста оппозиционеров была совершенно неприемлема и выходила из рамки "цивилизованных норм и грузинских стандартов".

"Мы еще раз убедились, что партия "Единое национальное движение" сформировалась как абсолютно деградировавшая группа, с которой цивилизованный диалог невозможен", - сказал Гарибашвили.

Как сообщалось, прилетевший в Тбилиси в среду вместе с друзьями российский журналист Владимир Познер вынужден был покинуть Грузию в связи с проходившими всю ночь в грузинской столице акциями представителей оппозиционных партий и их сторонников. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги и требовали от властей выдворить журналиста за то, что он якобы ранее в своих высказываниях не признавал территориальную целостность Грузии.

Планировавший отметить в Тбилиси свое 87-летие Познер и прибывшие вместе с ним из Москвы гости добрались до Тбилисского международного аэропорта рано утром в четверг в сопровождении полиции.

СМИ свидетельствуют, что автобус, в который садились под охраной полиции журналист и его друзья, участники акции протеста закидали яйцами.

В МВД заявили, что Познер и сопровождавшие его из Москвы лица не нарушали закон при въезде на территорию страны.