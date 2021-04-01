Deloitte & Touche стала консультантом SIF

Фонд развития предпринимательства (SIF) направит около 178 тыс. манатов на оплату услуг консультанта по вопросам разработки программного обеспечения по автоматизации управления.
Консультантом стала компания «Deloitte & Touche», с которой подписан соответствующий контракт.
Контракт предполагает оказание фонду консалтинговых услуг в сфере программирования и информационных технологий, проектирования, управления и анализа проекта «Подготовка нового программного обеспечения по автоматизации управления и объединение в единый центр существующих программ обеспечения».
Сумма контракта - 177,7 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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