Deloitte & Touche стала консультантом SIF

Фонд развития предпринимательства (SIF) направит около 178 тыс. манатов на оплату услуг консультанта по вопросам разработки программного обеспечения по автоматизации управления.

Консультантом стала компания «Deloitte & Touche», с которой подписан соответствующий контракт.

Контракт предполагает оказание фонду консалтинговых услуг в сфере программирования и информационных технологий, проектирования, управления и анализа проекта «Подготовка нового программного обеспечения по автоматизации управления и объединение в единый центр существующих программ обеспечения».

Сумма контракта - 177,7 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков