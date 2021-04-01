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Инфраструктура и тендеры 01.04.2021 12:16

Deloitte & Touche стала консультантом SIF

Фонд развития предпринимательства (SIF) направит около 178 тыс. манатов на оплату услуг консультанта по вопросам разработки программного обеспечения по автоматизации управления.

Консультантом стала компания «Deloitte & Touche», с которой подписан соответствующий контракт.

Контракт предполагает оказание фонду консалтинговых услуг в сфере программирования и информационных технологий, проектирования, управления и анализа проекта «Подготовка нового программного обеспечения по автоматизации управления и объединение в единый центр существующих программ обеспечения».

Сумма контракта - 177,7 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SIF, ПО, КОНСУЛЬТАНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]